Roma ed Expo 2023, arrivano gli ispettori francesi: si corre per pulire la città

Roma sarà adatta per ospitare l’EXPO? Questo lo dovranno dire gli ispettori, che arriveranno in questi giorni nella Capitale per valutare lo stato della città e capire se la nostra location può ospitare l’Esposizione Universale. Tutto fa pensare a una fumata nera verso questo traguardo amministrativo, considerato come la Città già sia sulla bocca di tutti per il blocco dei tifosi olandesi in vista della partita di Europa League contro il Feyenoord.

Gli ispettori dell’EXPO arrivano a Roma: cosa diranno?

Sulla questione di Roma-Feyenoord, la Città Eterna (insieme a l’Italia) sta vivendo una penalizzazione da parte della UEFA. In tal senso, per risposta all’idea del ministro Matteo Piantedosi, la federazione calcistica europea ha proibito di vendere i biglietti al pubblico italiano per la partita dei giallorossi in Olanda contro il Feyenoord. Un clima di tensioni, ulteriormente alimentato dai commissari dell’EXPO che saranno in città. Infatti, nella testa del sindaco Roberto Gualtieri le intenzioni erano nobili, ovvero quello di far trovare una città pulita e senza disordini in vista dell’arrivo dei commissari.

Invece passerà il messaggio di una Città Eterna con criticità sul sistema di sicurezza interno, tanto da non poter ospitare i tifosi olandesi e gestire quelli più pericolosi. Un occhio su cui saranno attenti gli emissari dell’EXPO, considerato come una simile iniziativa vuole un’organizzazione impeccabile. Tanti vorranno provare a sabotarla, a cominciare magari da alcuni movimenti anarchici di stampo nazionale e internazionale. Ecco perché il piano della sicurezza dev’essere eccellente, in un episodio che invece dimostra come quello romano, almeno oggi, sia tutt’altro che così. Ed è quasi inutile anche nascondere seconde criticità della Città Eterna, come per esempio la pulizia straordinaria delle strade del Centro Storico per camuffare l’emergenza rifiuti nella zona. I “cassonetti intelligenti” funzionano male e non hanno risolto il problema, che comunque dipende da una scarsa organizzazione in AMA e soprattutto l’inesistenza di strutture recettive per i rifiuti in città.