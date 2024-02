Roma, emergenza sicurezza all’Esquilino: Lega porta questione in Campidoglio

L’emergenza sicurezza all’Esquilino arriva anche al Campidoglio: ecco l’intervento della Lega al Consiglio Comunale di Roma.

L’emergenza sicurezza che oggi vive il Centro Storico di Roma, e in particolare lo storico quartiere dell’Esquilino, ha raggiunto il Campidoglio. A intervenire sulla vicenda è il consigliere comunale Fabrizio Santori, il capogruppo della Lega che più volte aveva punzecchiato il sindaco Roberto Gualtieri sulle molteplici problematiche di Roma. Con l’avvicinamento del Giubileo, i problemi di ordine pubblico in questo quadrante capitolino si fanno sempre più sentire.

La Lega solleva la questione dell’Esquilino al Comune di Roma

Tra progetti per l’installazione di nuove telecamere nel Centro Storico e l’arrivo di nuovi agenti da affiancare alla Polizia Locale, le condizioni dell’Esquilino non sembrano vedere ore dei drastici miglioramenti. Anzi, le cronache giornalistiche raccontano di un territorio in balia della microcriminalità. Vicende ed episodi di violenza che non sembrano essersi fermati nemmeno davanti la riqualificazione del quartiere, in lavori fortemente voluti dalla stesso Sindaco di Roma.

Sindaco Gualtieri in difficoltà sull’Esquilino

Sulla vicenda dell’Esquilino se ne parla ormai da decenni, con fenomeni di delinquenza ormai ripresi anche dalle testate giornalistiche di carattere nazionale. In tal senso, almeno dentro il Campidoglio e l’Aula Giulio Cesare, il sindaco Gualtieri e i suoi Assessori evitano di rispondere sulla situazione di questo storico quartiere. Vengono quindi ignorate le istanze dei cittadini locali, ma anche di quei consiglieri comunali di opposizione che sollevano la vicenda all’interno del Consiglio comunale.

Giunta capitolina distratta sui fatti dell’Esquilino

Il dibattito interno del centrosinistra romano, secondo il consigliere Fabrizio Santori, oggi esulerebbe dal problema del Centro Storico capitolino. Sembra si parli di tutto, a cominciare dalla gestione delle municipalizzate, dimenticando però un tema prioritario come la sicurezza della Città Eterna. Seppur limitare le responsabilità di Gualtieri in questo senso, sembra manchi proprio l’ascolto delle segnalazioni provenienti dai vari quadranti del Centro Storico, in primis quelli con la presenza di fermate Metro. Queste realtà, oggi, tra le più prolifiche per la criminalità organizzata, con borseggiatori nomadi e sudamericani che ormai padroneggiano le linee A e B della Capitale.