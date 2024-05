Roma, ennesimo furto al Pompa Malatesta: lo sfogo dei proprietari (VIDEO)

Furto allo smashburger del Pompa Malatesta a Roma: due ladri irrompono all’alba di lunedì e portano via gli alcolici.

Ennesimo furto al Pompa Malatesta di Roma. I ladri hanno fatto irruzione ieri all’alba, per rubare numerosi prodotti all’interno del locale di ristorazione. Una scena immortalata dalle telecamere a circuito chiuso dello stesso ristorante, che ha ripreso come siano stati due uomini a volto coperto a essere entrati furtivamente all’interno del locale. I proprietari hanno subito l’ennesima razzia in pochi mesi.

Furto al Pompa Malatesta di Roma

I proprietari del locale, i White trash aka Banana, sono in ginocchio. All’interno del loro smashburger e cocktail bar i ladri si sono ripresentati per l’ennesima volta, portandosi via tantissimi prodotti alimentari e soprattutto procurando ingenti danni a tutta l’attività di ristorazione. I malviventi sono stati immortalati dalle telecamere di sorveglianza, che hanno ripreso i due uomini a volto coperto farsi strada nel locale.

L’entrata nello smashburger per rubare

Uno dei soggetti avrebbe utilizzato un oggetto contundente per entrare all’interno del locale di ristorazione: secondo le prime perizie tecniche, all’alba di lunedì si sarebbe fatto strada utilizzando addirittura un coperchio del tombino per sfondare la vetrina. Una volta all’interno dell’attività di ristorazione, sarebbe iniziata la razzia dei malviventi: uno di loro si sarebbe recato dietro il bancone, dove avrebbe portato via numerose bottiglie di alcolici utilizzate per i drink. Una scena immortalata dalle telecamere, che vedrebbe l’uomo raccogliere diverse bottiglie dentro un mobile e poi portarle fuori dalla vetrina infranta.

La disperazione dei proprietari del locale

I proprietari hanno scritto ieri un messaggio su Instagram, dove parlano dell’incidente occorso a Roma. La situazione è grave per le economie dell’attività commerciale, considerato come i ladri non hanno portato via solamente dei prodotti alimentari di grande qualità. Per compiere la razzia, i delinquenti avrebbero distrutto arredi e attrezzature dello smashburger, procurando un ingente danno economico a tutta la realtà imprenditoriale dietro il locale.

La vicenda, purtroppo, non un unicum a Roma. Proprio nelle settimane scorse, a Ostia un’attività di ristorazione è stata presa d’assalto dai ladri: in quell’occasione, i malviventi oltre ai soldi portarono via numerosi elettrodomestici.