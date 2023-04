Roma, entra con lo scooter cabinato dentro l’ospedale: ‘Avevo un appuntamento’

Scene da siparietto comico quelle immortalate dalla pagina “Welcome to Favelas” all’interno del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Il video della pagina satirica, infatti, riprendere una mezzo a tre ruote entrare negli spazi della famosa struttura ospedaliera vaticana, ovviamente in un’area che non era il parcheggio. Infatti, una persona a bordo di questo mezzo è arrivata nei pressi degli spazi legati alle accettazioni, attirando l’attenzione delle persone che erano sedute nell’area dell’accoglienza.

Che mezzo era entrato all’interno del Policlinico Gemelli?

Come raccontato dall’ufficio stampa dello stesso Policlinico Gemelli, il mezzo era uno scooter cabinato elettrico pensato al trasporto delle persone disabili. Tale mezzo, seppur necessario e vitale per gli spostamenti di queste persone, non può entrare all’interno dei locali ospedalieri per una questione prettamente igienica, vista la presenza di pneumatici che hanno attraversato la strada e porterebbero batteri all’interno delle varie aree sanitarie. La persona disabile, quindi, arrivata all’entrata avrebbe dovuto chiedere l’assistenza di un portiere, per farsi da una sedia a rotelle oppure delle stampelle (qualora potesse sollevarsi e camminare con quelle), così da poter arrivare alle aree del Policlinico dove aveva l’appuntamento.

Tali dinamiche però non sono avvenute, in quanto il guidatore del triciclo per disabili non si sarebbe fermato all’entrata come dovuto, probabilmente per distrazione o semplicemente perché non conosceva questo regolamento. Si è quindi avvicinato all’area dell’accettazione a bordo del proprio mezzo, prima di essere fermato da una guardia giurata. Lì l’addetto, sotto gli occhi increduli di altri pazienti, lo ha fermato facendogli notare il curioso errore, mettendosi però subito a disposizione per trovargli una sedia a rotelle, così che la persona potesse entrare nel Policlinico senza problemi. La persona alla guida, con un pò d’imbarazzo, ha ammesso di non conoscere il regolamento inerente il suo mezzo di spostamento e si è giustificato dicendo come si stesse recando solamente “all’appuntamento medico che aveva in programma”.