Roma, entra in un minimarket e ruba birre: rintracciato grazie ai testimoni presenti

Un uomo è entrato all’interno di un minimarket a Roma, in via Rosa Raimondi Garibaldi (quartiere Ostiense) e, dopo aver minacciato il titolare, si è impossessato di alcune bottiglie di birra e prima di far perdere le proprie tracce ha sferrato dei pugni sul bancone. E’ successo ieri sera, sabato 2 dicembre 2023.

Rapina un minimarket a Roma e poi fugge: rintracciato e denunciato dai carabinieri

Alcuni testimoni e il titolare hanno allertato il 112 ed hanno permesso ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma di rintracciare poco distante l’uomo, e dopo averlo identificato lo hanno denunciato per il reato di rapina.

Il precedente. Malamovida e minimarket, la polizia di Roma non fa sconti: raffica di multe nel weekend

Sono state molteplici le verifiche effettuate dalla Polizia di Roma Capitale a contrasto del fenomeno della malamovida, nel week end appena trascorso in diverse zone della capitale: Ostia, Trastevere, Ponte Milvio, Nomentano Parioli, Tiburtino, Prenestino Eur, Tintoretto e Marconi.

Da Ostia all’Eur, raffica di multe

Particolare attenzione è stata posta su irregolartià riscontrate in 23 minimarket, che sono stati sanzionati per non aver rispettato la nuova ordinanza sindacale, che ha esteso la chiusura dalle ore 22, fino alle 5 del giorno seguente ad un numero maggiore di municipi.

Sono altresì scattate 14 sanzioni nei confronti di esercizi di somministrazione e tre le sospensioni disposte. Altre 5 sanzioni elevate per schiamazzi e musica ad alto volume, nonché per la vendita di alcol fuori l’orario consentito.

Quattro i sequestri disposti per la vendita abusiva di merce contraffatta per un totale di quasi 83 articoli. Anche in ambito di controlli relativi alla sicurezza stradale, gli agenti hanno effettuato circa 1000 sanzioni per il mancato rispetto della normativa in materia di Codice della Strada. In tema di corretto smaltimento dei rifiuti, sono state 15 le sanzioni elevate nel fine settimana.