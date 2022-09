Roma, entra nel CAF e ruba una borsa: ladro inseguito dai passanti

È entrato in un Caf, ma non certo per ‘sbrigare’ qualche pratica. No, lui aveva in mente di rubare e tornare a casa con un bel bottino. Quando ha fatto irruzione nel centro in via Brennero, infatti, ha notato una borsa, in una nicchia, e non ci ha pensato due volte: l’ha portata via ed è fuggito. Questo è quello che è accaduto ieri mattina a Roma, poco dopo le 11, in via Brennero.

Chi è il ladro

La borsa, quella rubata, apparteneva a una dipendente del CAF, che ha notato la scena e ha subito chiesto aiuto. Le grida, infatti, hanno allertato i passanti, che hanno immediatamente visto il ladro e hanno cercato di inseguirlo, di tallonarlo in strada. Fino a quando sul posto non è intervenuta la Polizia, che ha fermato e bloccato il malvivente. Si tratta di un cittadino tunisino, classe 1981, che ora dovrà rispondere di furto aggravato.

Non poteva stare a Roma

Tra l’altro, stando agli accertamenti è emerso che il tunisino aveva due divieti di dimora nel comune di Roma. Insomma, non poteva vivere nella Capitale. E, invece, lui non solo ha violato i provvedimenti, ma ha anche cercato di mettere a segno un furto.