Roma, Festival della Moda: tantissimi VIP da tutta Italia per il ‘Look Of The Year’

Stilisti da tutta Italia e vip dello spettacolo e della comunicazione parteciperanno all’evento fashion denominato “Festival della Moda”, abbinato al concorso di bellezza internazionale The Look Of The Year, che si terrà sabato 13 ottobre alle 20,30 nella splendida location di Palazzo Falletti a Roma.

All’interno della residenza settecentesca collocata nel pieno di centro di Roma (in via Panisperna 207, a pochi metri da Via Nazionale) ambientazione ideale per uno spettacolo dedicato alla bellezza e all’eleganza, verranno presentate le collezioni moda di stilisti italiani ed internazionali, alla presenza di fotografi, giornalisti e vip.

Ad organizzare l’evento sono Sabina Prati, titolare dell’agenzia di moda Sabina Prati Eventi Moda ed agente per il Lazio di The Look of The Year, e Stefano Raucci, conduttore radiotelevisivo di Sky e RadioRadio, in passato più volte inviato al Festival di Sanremo per Radio101.

Ampia visibilità verrà data all’evento anche attraverso i social, che sempre più orientano anche i gusti e le tendenze del pubblico. Alcuni video delle serate del tour estivo del Festival della Moda, che ha fatto tappa in piazza prestigiose ed importanti del Lazio come Castel Gandolfo (in piazza della Libertà, storica residenza estiva papale), Bracciano (Castello Odescalchi), Nemi (Palazzo Ruspoli), Castel San Pietro Romano (la città di “Pane, Amore e Fantasia”, celebre film degli anni ’50), hanno avuto migliaia di visualizzazioni in brevissimo tempo.

GLI STILISTI PARTECIPANTI – Parteciperanno al Festival della Moda stilisti noti ed emergenti, espressione del talento Made In Italy, molti dei quali già protagonisti sulle passerelle più importanti d’Italia e del mondo (Roma, Milano, Parigi, Dubai): Sladana Krstic, vincitrice del contest dedicato alla moda andato in onda nella trasmissione Rai “Detto Fatto” sotto l’egida di Gianni Molaro; Gianni Cirillo, stilista napoletano pluripremiato con riconoscimenti di settore; la giovane calabrese Cheren Surfaro, talento tra i più apprezzati e riconosciuti fra le nuove leve; Elena Rodica Rotaru, rumena da tanti anni in Italia, reduce dalla partecipazione al Parigi Fashion Week; Diletta Masi, che proporrà le novità del suo brand SenzaCon; Elena Musuc, stilista e pittrice moldava; e ancora, si vedranno in passerella i meravigliosi abiti da sposa di Mara Spose Atelier e i preziosi della nota gioielleria Marzoli, presente a Roma dal 1909.

LA GIURIA VIP – L’evento sarà seguito da organi di informazione e media nazionali ed emittenti radiofoniche e televisive che si sono già accreditate e da una giuria vip tra i quali figurano nomi dello spettacolo e della comunicazione importanti, tra i quali hanno già dato la loro adesione: Christian Marazziti, regista del film “Sconnessi”, tra i più applauditi e premiati dell’ultima stagione cinematografica; Carolina Rey, conduttrice di programmi Rai e attrice (nella fiction “Un Medico In Famiglia”, nei film “Poveri Ma Ricchi” e “Sconnessi”); Lorella Claudia Ridenti, direttore del settimanale nazionale “Ora” e del mensile “Lei Style”; Mauro Atturo, imprenditore fondatore di Problem Solving, produttore e giudice del talent televisivo The Coach; Willy Vecchiattini, presidente di Camera Moda Wedding e opinionista di Uno Mattina su Rai 1; Francesca Piggianelli, presidente di Romarteventi, direttore e ideatrice di numerosi festival e rassegne culturali; Paolo Borroni,presidente dell’ente nazionale Confsport Italia e organizzatore di numerosi eventi nazionali; oltre a loro, altri nomi del giornalismo e dello spettacolo verranno resi noti nei prossimi giorni.

Tra gli stilisti partecipanti, provenienti da tutta Italia, verrà assegnato il premio Original Fashion ed altri premi dedicati, mentre tra le ragazze e i ragazzi che prenderanno parte alla finale regionale di The Look Of The Year Lazio, verranno selezionati le e i finaliste/i che dal 25 al 28 ottobre a Ortigia (Sicilia) si contenderanno il titolo mondiale del contest.