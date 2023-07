Roma, Fettuccine all’Alfredo, lo storico ristorante a rischio sfratto: il Campidoglio si muove per salvarlo

Potrebbe chiudere i battenti il più famoso ristorante di Roma. Infatti, il famoso ristorante Alfredo alla Scrofa potrebbe chiudere la propria attività dopo decenni di lavoro, causa un rischio di sfratto dal proprio locale. L’attività di ristorazione, visitata da turisti e vip italiani e internazionali, è diventata celebre nel modo soprattutto per una sua ricetta particolarissima: le famosissime Fettuccine all’Alfredo.

Lo sfratto di Alfredo alla Scrofa a Roma

Il ristorante è un istituzione in Italia e all’estero, con migliaia di turisti che provengono anche dall’altra parte del mondo per assaggiare le leggendarie fettuccine. Attorno a quella particolare pasta al burro romana, il Campidoglio prova a salvare l’attività, cosciente come quel ristorante sia considerato una delle numerose attrazioni turistiche della Capita d’Italia.

Il potenziale turistico del ristorante

Pur con prezzi alla portata di poche persone, Alfredo alla Scrofa è un viaggio all’interno della cucina romana. Piatti prelibati e soprattutto la composizione delle famose “Fettuccine Alfredo”, che l’uomo di sala compone direttamente davanti ai clienti al tavolo per la bellezza di storie Instagram e TikTok. Proprio su questo fattore il Comune di Roma Capitale vuole insistere, difendendo un marchio turistico della Città Eterna.

Roma Capitale prova a difendere Alfredo alla Scrofa

Il Campidoglio sta provando a muoversi per tutelare l’attività commerciale, che ogni anno permette di far conoscere anche l’eccellenza dell’enogastronomia romana. Dopotutto, parliamo di una bottega storica della Capitale d’Italia. Infatti, lo storico ristorante ha ben 115 anni, servendo grandi volti dello spettacolo odierni e soprattutto del passato. Nel 2012, oltretutto, il Comune di Roma ha riconosciuto il ristorante come “Negozio storico di eccellenza”.

L’Assemblea del Campidoglio difende il ristorante

Il problema di Alfredo alla Scrofa è arrivato anche al Consiglio Comunale di Roma Capitale, dove all’unanimità i consiglieri hanno attivato il sindaco Gualtieri per provare a difendere la famosa attività di ristorazione romana.