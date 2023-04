Roma-Feyenoord, gli olandesi arrivano nella Capitale: ultras dei Paesi Bassi picchiato da tre giallorossi

Primi scontri per la partita Roma-Feyenoord, con i tifosi olandesi arrivati nella Capitale nonostante i divieti imposti dal Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma. In tal senso, nelle ultime ore è stata registrata un’aggressione ai danni di un tifoso olandese, che sarebbe stato picchiato da tre ultras giallorossi. Il pestaggio sarebbe avvenuto sulla terrazza di largo Gaetana Agnesi, a pochi passi dal Colosseo. Riguardo l’agguato, girerebbe anche un video che immortala il pestaggio ai danni del tifoso del Feyenoord.

Primi scontri tra ultras per la partita Roma-Feyenoord

Il primo contatto tra tifoserie sarebbe avvenuto nella zona di Colosseo, con il pestaggio svoltosi tra il quartiere di Colle Oppio e San Pietro in Vincoli. C’è tensione in tutta la Città Eterna, con la polizia che teme nuovi scontri nell’arco di tutta la giornata e soprattutto stasera dopo la conclusione della partita di Europa League allo stadio Olimpico. Per quello che concerne l’aggressione al tifoso olandese, nessuno ha sfoderato coltelli o altri tipi di armi bianche. Secondo le immagini immortalate da un video che gira sui social, si sarebbe trattato di un spintone, il tifoso olandese caduto a terra e un conseguente calcio nella bocca dello stomaco da parte degli ultras romanisti.

Ci sono state però altre tensioni tra la tifoseria italiana e quella olandese in giro per la città, con video su lanci di fumogeni o semplici insulti tra le due realtà ultras. L’aggressione avvenuta sopra il Colosseo, erano tre contro uno. Il tifoso olandese picchiato, probabilmente, già vagava per il Centro Storico capitolino in balia dell’alcol, diventando una preda facile del tifo violento romano. Infatti, tre ultras romanisti lo avrebbero accerchiato, picchiandolo e lasciandolo a terra. Tifosi che si sarebbero staccati da un gruppo di 200 tifosi violenti, che da ieri pomeriggio è in cerca di tifosi del Feyenoord da picchiare.