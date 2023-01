Roma, fiamme nell’appartamento: una donna rimane all’interno ma i Vigili del Fuoco la salvano

Roma. Un incendio improvviso in Via Annibaliano, 9, che ha rischiato di tramutarsi in una vera e propria tragedia nelle ultime ore di oggi, giovedì 26 gennaio 2023, alle prime luci del mattino. All’improvviso e senza preavviso un appartamento ha preso fuoco e le fiamme hanno iniziato a divorarlo dall’interno.

Incendio in un appartamento a Roma

All’interno della struttura, proprio in quel momento c’era una signora che probabilmente era a letto o si stava apprestando ad effettuare le prime manovra mattutine, ed è stata in serio pericolo di vita. Per fortuna, però, la segnalazione tempestiva alla centrale dei Vigili del Fuoco e l’intervento immediato degli operatori sul posto, hanno scongiurato qualsiasi peggioramento della situazione. I Vigili del Fuoco sono rapidamente intervenuti con tutto l’occorrente per poter sedare le fiamme, e la loro prima preoccupazione, una volta giunti sul posto è stata quella di considerare l’eventuale presenza di persone all’interno dell’appartamento in fiamme.

La dinamica dell’incendio e l’intervento dei Vigili del Fuoco

Il fatto, precisamente, si è verificato questa mattina presto, 26 gennaio 2023, intorno alle 6.52, orario in cui è giunta la chiamata alla centrare operativa dei Vigili del Fuoco. La segnalazione parlava di un appartamento in fiamme in Via Annibaliano, 9. Quando gli operatori sono giunti sul posto, le fiamme erano già in uno stato molto avanzato, e la signora che era rimasta all’interno dell’appartamento ha rischiato seriamente di rimanere intossicata per le inalazioni e i fumi provocati dall’incendio.

Salvata una signora all’interno

Gli operatori, però, una volta dentro l’abitazione, hanno subito individuato la posizione della signora e l’hanno immediatamente tratta in salvo, portandola lontano dal rogo in corso. Poi, successivamente, si sono dedicati allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’intera area coinvolta. Gli impianti tecnologici dell’appartamento hanno subito diversi danni. Le cause dell’incendio rimangono ancora largamente ignote, si attendono i risultati dei rilievi e i successivi sopralluoghi.