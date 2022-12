Roma, fiamme in strada: piromane festeggia il Natale incendiando i cassonetti dell’immondizia

Roma. Un Natale infuocato, per i residenti del III Municipio, allertati dal forte odore di bruciato che proveniva dalla strada: un piromane pare abbia deciso di festeggiare il Natale a modo suo, e cioè dando fuoco a diversi secchio dell’immondizia e provocando un certo scalpore nel quartiere. Inutile sottolineare la paura e l’apprensione dei residenti che in un primo momento non riuscivano a rendersi conto di cosa stesse andando a fuoco in quel momento. Il soggetto è stato notato da alcuni testimoni che hanno allertato la Polizia, ora sulle tracce del piromane proprio in queste ore. Ovviamente, i secchioni erano strapieni, perché da giorni non venivano raccolti, il che ha incrementato la portata delle fiamme.

Forte odore di bruciato e fiamme, è quello che alcuni residenti hanno avvertito nella Capitale al loro risveglio nella mattinata di oggi, domenica 25 dicembre 2022, a Natale. Uno ”spettacolo” pirotecnico che non è passato inosservato, anche perché poteva certamente degenerare, se non fosse stato per il pronto intervento degli operatori dei Vigili del Fuoco che hanno circoscritto le zone di pericolo e spento le fiamme.

La dinamica degli incendi e l’intervento dei Vigili del Fuoco

I fatti si sono susseguiti nella mattinata di oggi, domenica 25 dicembre 2022, il giorno di Natale. Tra Via Val Melaina e Via Monte Cevialto, un piromane ha iniziato a dare fuoco ai cassonetti dell’immondizia regalando un risveglio piuttosto concitato ai residenti della zona. I secchioni sono andati tutti a fuoco in pochi minuti, come dichiarano alcuni testimoni oculari. Nel dettaglio, su Via Monte Cervialto avrebbe incendiato ben 3 batterie di secchioni, per poi dirigersi verso Via Val Melaina, dove avrebbe dato fuoco all’ennesimo subito dopo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato per rintracciare l’uomo. Alcuni testimoni pare abbiano visto in faccia il soggetto, per questo la Polizia is è messa subito sulle sue tracce prima che possa proseguire ancora con la sua opera incendiaria.

Aggiornamento

Negli ultimi minuti, il piromane non si è fermato: ha continuato ad appiccare incendi in tutto il quartiere, un altro secchione ha preso fuoco. Sulle sue tracce ci sono 3 volanti che pattugliano continuamente la zona.