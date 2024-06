Roma: “Finanza, apra”. 56enne ammanettato dai finti militari, colpo da 200mila euro

Due ladri, fingendosi finanzieri, svaligiano una casa per 200 mila euro: la vicenda è avvenuta in un appartamento di Roma all’Alessandrino

Colpo da oltre 200 mila euro a Roma. E’ successo nel quadrante est della Città Eterna, quando all’alba un uomo è stato svegliato dal suono del campanello. Alla porta due militari della Guardia di Finanza, che però fingevano di esserlo. Entrati nell’abitazione, i due soggetti hanno rivelato la loro identità di ladri: prima hanno immobilizzato il padrone di casa, poi gli hanno svaligiato l’intera casa con gli oggetti preziosi.

Il furto da 200 mila euro a Roma: la vicenda

Sono le 5 del mattino, quando un uomo 56enne sente suonare insistentemente il campanello di casa. Alla porta della sua abitazione, a via Roberto Lepetit nel quartiere Alessandrino, due militari della Guardia di Finanza. Entrambi i finanziari chiedono con insistenza di entrare in casa, menzionando la necessità di eseguire il sequestro. L’uomo, stordito dal sonno e soprattutto le divise, decide di farli entrare: ecco allora che inizia il raggiro.

L’uomo ammanettato al pavimento

Neanche il tempo di farli passare dall’uscio di casa, che i due “finanzieri” aggrediscono il proprietario di casa. Dopo averlo stordito con pugni e schiaffi, decidono di ammanettarlo. Una volta neutralizzato l’uomo, i due soggetti mostrano di conoscere perfettamente gli spazi dell’appartamento: si recano nella stanza dove è presente la cassaforte. In pochi minuti, riesco ad aprire la cassetta di sicurezza, toccando con mano le immense ricchezze dalla casa.

Il contenuto della cassaforte

Dentro la cassaforte, l’uomo teneva degli oggetti dal valore di oltre 200 mila euro. Oltre ai soldi in contanti, i ladri sono riusciti a sottrarre antichi gioielli della famiglia, oltre poi a oggetti preziosi di vario genere. Una truffa che, in queste dinamiche, ancora non si era mai palesata sulla città di Roma. L’uomo, una volta che è riuscito a chiedere aiuto, ha prontamente denunciato la vicenda agli agenti della Polizia di Stato: gli investigatori stanno cercando di fare piena luce sulla vicenda.