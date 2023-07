Roma, finto impiegato delle poste truffa coppia di anziani: “Abbiamo perso gioielli per 1 milione di euro”

Ancora una coppia di anziani vittima di una truffa a Roma. Purtroppo, spesso e volentieri, le persone anziane finiscono nel mirino dei malviventi che, approfittando della loro buonafede e facendo leva sui sentimenti affettivi – spesso millantano la presenza di eventi spiacevoli a danno di parenti- non esitano a mettere a segno il colpo, lasciandoli – letteralmente – all’asciutto. Non fa eccezione quanto verificatosi ad una coppia di anziani coniugi che è stato derubata della bellezza di un milione di euro.

La truffa milionaria agli anziani coniugi

I fatti sono avvenuti ieri, lunedì tre luglio, nel primo pomeriggio, tra le 14 e le 15. Siamo in via Luciani quando due anziani coniugi di 83 e 87 anni sono stati vittima di una truffa bella e buona. Ad agire erano in due e, anche questa volta, hanno utilizzato la scusa di dover saldare il fittizio pagamento di un loro nipote. Il tutto spacciandosi per un dipendente dell’ufficio postale. I coniugi sono caduti nel tranello dei malviventi ed hanno consegnato loro quanto avevano: monili in oro, orologi, gioielli. L’ammontare di quanto sottratto alle ignare vittime è tutt’altro che irrisorio. Messa, infatti, a segno una truffa da un milione di euro. Ingente il bottino che alla fine i truffatori sono riusciti a portarsi a casa. Una volta compreso di esser stati raggirati la coppia di anziani ha presentato denuncia alla polizia, presso il commissariato di Villa Glori. In corso le indagini, la caccia ai malviventi è aperta.

I precedenti

Come dicevamo, non è la prima volta che gli anziani finiscono nelle mire dei malviventi. Infatti, solo pochi giorni fa alcuni simili “colpi” si sono registrati nel quartiere capitolino di Monte Mario. Qui, due ragazzi di origini campane hanno truffato una coppia di anziani derubandoli di soldi e gioielli. Un’anziana donna è stata invece raggirata da tre persone di origini latinoamericane che per mettere a segno la truffa avevano usato la “tecnica del mazzo di chiavi”.