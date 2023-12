Roma-Fiorentina, parcheggiatori abusivi fermati e denunciati dalla polizia

Sono quattro i parcheggiatori abusivi fermati dalla polizia locale di Roma Capitale durante i consueti controlli intorno allo stadio Olimpico.

Denunciati 4 parcheggiatori abusivi nei pressi dello stadio Olimpico

Ieri pomeriggio (domenica 10 dicembre 2023, ndr) le pattuglie del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della polizia di Roma Capitale hanno individuato 4 persone, tutte di nazionalità straniera, mentre chiedevano, in alcuni casi anche in maniera aggressiva e minacciosa, denaro per poter parcheggiare.

Nei loro confronti è stato disposto un ordine di allontanamento, come previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza urbana. Due di loro sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria in quanto già sanzionati in passato per lo stesso motivo.

Ordine di espulsione a carico di uno di loro

Durante gli accertamenti sulla regolarità della loro posizione sul territorio nazionale, è emerso un ordine di espulsione a carico di uno dei parcheggiatori abusivi, privo di documenti. L’uomo, un cittadino di nazionalità peruviana di 57 anni, è stato accompagnato questa mattina al CPR (centro permanenza per il rimpatrio) di Ponte Galeria. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.