Roma: folle inseguimento a Tor Tre Teste, poi il maxi incidente con la Polizia (FOTO)

Prima un inseguimento, poi lo schianto e il maxi incidente. Questo è quello che è successo ieri sera, intorno alle 19.15, a Roma, in via di Tor Tre Teste. Stando a una primissima ricostruzione, gli agenti di Polizia, che si trovavano con le Volanti in strada, hanno visto un’auto sfrecciare a tutta velocità sulla Prenestina, direzione Centro. E così, insospettiti, hanno cercato di fermare quella vettura. Inizialmente invano perché il conducente ha ingranato la marcia, ancora di più, e ha cercato di fuggire.

Inseguimento sulla Prenestina fino a Tor Tre Teste

I poliziotti, che hanno chiesto l’ausilio di altri colleghi, hanno cercato di fermare quell’auto ‘sospetta‘, con a bordo un uomo. E dalla Prenestina, dal Quarticciolo, è partito il folle inseguimento, che è poi terminato in via di Tor Tre Teste: è qui, infatti, che si è verificato il maxi incidente. L’auto sospetta, nel tentativo di fuggire, si è schiantata contro altre vetture in transito, una Ford Fiesta e una Toyota Yaris. Ed è proprio lì che è terminato il rocambolesco inseguimento. E il conducente è stato denunciato.

Lo schianto, poliziotti feriti

Nell’incidente i poliziotti sono rimasti lievemente feriti e refertati in ospedale, mentre fortunatamente nessun pedone è rimasto coinvolto. E i conducenti delle altre auto, quelle che si sono viste ‘piombare’ addosso la vettura sospetta in cerca di fuga, non hanno riportato ferite. L’uomo, invece, è stato fermato e denunciato dalla Polizia. Sul posto ieri pomeriggio sono intervenuti anche gli agenti di Polizia Locale del V Gruppo Casilino per ricostruire la dinamica del sinistro e per eseguire tutti i rilievi del caso.

(Foto Gruppo Sei di Tor Tre Teste se)