Roma, follia in metro: sferra un pugno all’addetto alle pulizie, poi si scaglia contro i carabinieri

Roma. Un pomeriggio a dir poco rocambolesco quello di due giorni fa, mercoledì 12 ottobre, intorno alle 17.30, presso la stazione metro di Ponte Mammolo. Qui un individuo ha dato letteralmente di matto durante la sua traversata in zona, seminando il panico anche all’intero di un autobus con il quale dopo le sue scorribande si era dato alla fuga. In stazione, nei pressi della sala di attesa ha sferrato un pugno in pieno volto ad un addetto alle pulizie che stava lavorando all’intero della struttura.

La fuga in autobus dopo il pugno

Dopo il gesto violento, il soggetto poi ha tentato di darsi alla fuga a bordo di un autobus, precisamente la linea 58 che partiva dalla stazione. Una volta all’interno, ancora in evidente stato di agitazione, ha costretto l’autista a fermare il mezzo per il baccano e il casino di cui si era reso artefice.

L’arrivo dei carabinieri e l’aggressione

Immediate sono state le segnalazioni al 112, e sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile. Nel frattempo, l’autista aveva già interrotto la sua corsa, per timore che il soggetto potesse andare oltre, e quando i carabinieri sono arrivati sul posto lo hanno trovato ancora nella sua fase ”calda”. Infatti, alle vista delle divise l’uomo, un nigeriano di 30 anni, non si è lasciato intimorire ed ha aggredito anche i militari stessi, tentando di mordere uno di loro.

Fermato con il taser dai militari

A quel punto i militari sono stati costretti ad usare il taser per immobilizzarlo. Alla fine di tutto, il soggetto è stato denunciato per interruzione di pubblico ufficio e lesioni personali dopo essere stato portato all’ospedale Vannini. L’addetto alle pulizie colpito, invece, è stato medicato all’Ospedale Umberto I.