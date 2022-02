Roma, follia sull’Atac: passeggeri ammassati ‘surfano’ l’uno sull’altro per scendere dal bus

Una scena davvero assurda quella filmata oggi su un bus dell’Atac a Roma. In barba alle norme anti Covid, l’autobus era strapieno di persone, tanto che i passeggeri erano ammassati l’uno sull’altro. Molti di questi erano ragazzi, probabilmente studenti.

Passeggeri ammassati sul bus “surfano” per uscire

Nel video, pubblicato dalla pagina Welcome To Favelas, si può vedere che i ragazzi – sempre in barba alle norme di sicurezza – non indossavano le mascherine o le avevano abbassate. Ma l’assurdo non finisce qui. Giunti alla fermata e essendo impossibilitati a scendere facendosi strada tra gli altri passeggeri, alcuni ragazzi sono stati sollevati e fatti “surfare” sulla folla fino alle porte di uscita. Dopo le restrizioni sempre più pressanti per contrastare la pandemia, vedendo queste immagini al limite della follia la domanda sorge spontanea: ma i controlli in questi casi dove sono?