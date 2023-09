Roma, forza la serratura di un negozio e picchia un commesso: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante, unitamente ai colleghi del Gruppo Roma, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, in tutta l’area di piazza Vittorio Emanuele e vie limitrofe. Il bilancio delle attività è di 3 persone arrestate, altre 5 denunciate, 209 persone e 96 veicoli controllati.

Controlli dei Carabinieri a Roma

Nel corso dei controlli i Carabinieri hanno arrestato una donna di 27 anni, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Civitavecchia, in aggravamento dell’obbligo di dimora nel comune di Roma cui era sottoposta per rapina impropria, ripetutamente violato.

In manette è finito anche un cittadino straniero di 22 anni, senza fissa dimora e con precedenti, per aver forzato la serratura di una vetrina di esposizione, posizionata in via Giolitti, impossessandosi di un telefono cellulare. L’uomo è stato notato da un addetto alle vendite con il quale ha ingaggiato una colluttazione prima di essere bloccato definitivamente dai Carabinieri.

Arrestato un cittadino romeno di 33 anni

Infine, i Carabinieri hanno arrestato un cittadino romeno di 33 anni, senza fissa dimora e con precedenti, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Roma. L’uomo deve scontare una pena residua di due mesi e 23 giorni di reclusione per reati di atti persecutori e lesioni personali aggravate. L’uomo e una connazionale di 53 anni sono stati anche denunciati per ricettazione poiché trovati in possesso di 5 carte di credito, intestate ad altrettante persone, risultate rubate.

I militari hanno denunciato a piede libero altre 3 persone: uno straniero sorpreso mentre spacciava droga ad un acquirente che è stato identificato e segnalato. Un altro per tentato furto ai danni di una donna e infine un altro straniero per l’inosservanza del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Roma per la durata di due anni.