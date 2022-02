Roma, fuga di gas sulla Laurentina, trivellata “per sbaglio” una conduttura: tutti gli aggiornamenti

Una conduttura trivellata per “sbaglio” e il traffico in tilt nella Capitale perché un tratto di via Laurentina poco fa è stato chiuso per una fuga di gas, all’altezza del civico 988. Stando agli ultimi aggiornamenti che arrivano dalla viabilità, la strada interessata è chiusa in entrambe le direzioni e il traffico viene deviato all’altezza del GRA e della rotatoria di via Castel di Leva. Ma c’è di più. Anche le due rampe che, da entrambe le carreggiate del Grande Raccordo Anulare, immettono su via Laurentina in direzione fuori Roma sono state interdette agli automobilisti.

Fuga di gas sulla Laurentina: ecco cosa è successo

Un portavoce Italgas, tramite nota, ha fatto sapere che un’azienda terza, estranea a Italgas, impegnata in alcune attività di perforazione del sottosuolo ha danneggiato una condotta del gas naturale e ha provocato una dispersione. Sul posto ci sono i tecnici del Pronto Intervento Italgas, che hanno messo in sicurezza l’area, intercettato la perdita e stanno provvedendo, in questi minuti, alla riparazione della condotta danneggiata. Con la speranza che il problema rientri presto.

🔴❗ #Roma #FugadiGas su via Laurentina – Raccordo Anulare ⛔ USCITA LAURENTINA CHIUSA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE IN DIREZIONE FUORI CITTA #Luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) February 9, 2022

(Foto in evidenza di Silvia C.P gruppo Fonte Laurentina)