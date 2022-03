Roma, fugge incappucciato dai domiciliari: l’inseguimento al Trullo

Roma. Incappucciato, schivo e ben nascosto tra le auto in sosta, si aggirava circospetto in via del Trullo, nella Capitale. Forse la sua dimora gli stava stretta, oppure aveva deciso di prendere solamente ‘una boccata d’aria fresca’. Fatto sta, che l’uomo non doveva trovarsi fuori dalle mura domestiche, in quanto pluripregiudicato per furti e droga e agli arresti domiciliari.

Evade gli arresti e decide di fare una passeggiata al Trullo

L’uomo, un 48enne del posto, nella giornata di ieri, mercoledì 30 marzo, stava quindi attraversando la suddetta via intorno alle 14.00, e pareva essere particolarmente agitato. E a buon ragione, dato il suo status. L’agitazione è salita alle stelle, quando all’improvviso si è ritravato dinanzi una volante della Polizia che l’ha immediatamente identificato.

L’identificazione, la fuga e l’arresto a Roma

Prima ha tentato di nascondersi come meglio poteva, tra le viuzze e le auto parcheggiate. Infine si è dato alla fuga disperata per il quartiere. Dopo qualche minuto concitato, però, la voltante della Polizia lo ha stanato e bloccato, per poi ricondurlo nuovamente ai suoi doveri.