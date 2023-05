Roma, furibonda lite nell’autobus: accoltellato alla fermata e lasciato a terra, grave un uomo

Roma. Il tutto era iniziato con una lite già all’interno dell’autobus sul quale entrambi stavano viaggiano per la Capitale lo scorso 1 maggio 2023, nelle prime ore del pomeriggio. Dopo il battibecco iniziale, però, sono arrivati immediatamente anche i fatti, oltremodo violenti, sfociati in un accoltellamento fuori dal mezzo. Un accoltellamento in strada nei confronti di un uomo di 40 anni, assaltato con un’arma da taglio nel bel mezzo della strada e in pieno giorno.

Roma, il video choc dell’accoltellamento a Termini (Attenzione! Immagini forti)

Violento accoltellamento a Roma il primo maggio

Il fatto, come detto, è andato in scena lo scorso 1 maggio 2023, nelle prime ore del pomeriggio (verso le 16,30), quando la città plumbea ancora sonnecchiava dopo il pranzo del giorno di festa. Stando al racconto riportato dalla vittima, la lite con il suo aggressore sarebbe iniziata qualche tempo prima, mentre i due si trovavano ancora sull’autobus, prima di scendere dal mezzo – a bordo dell’autobus linea 64. Un litigio dai toni accessi, ma che in quel momento non aveva fatto di certo pensare alla vittima quale sarebbe stato il drammatico epilogo.

La dinamica dell’aggressione

Dopo essere scesi, infatti, in via Nazionale, all’altezza dell’angolo con via Milano, l’uomo di 40 anni è stato violentemente aggredito con un’arma da taglio: un coltellata diretta, tra collo e spalla. A soccorrere la vittima, un cittadino egiziano clochard di 40 anni, sono stati i i carabinieri Quirinale che lo hanno trovato in terra sul marciapiede sanguinante e ridotto male a causa della ferita appena inferta. Proprio ai militari l’uomo ha poi raccontato che la cosa era iniziata sull’autobus, prima che scendessero per la fermata. Dopo l’accoltellamento, l’aggressore si è dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce. Ora, però, sulle sue tracce ci sono gli investigatori che stanno passando in rassegna anche le immagini di diverse telecamere di sicurezza. Rinvenuto e sequestrato un taglierino insanguinato a terra. La vittima, trasportata presso il pronto soccorso Policlinico Umberto I, inizialmente in codice rosso, è stato dimessa con 10 giorni di prognosi.