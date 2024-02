Roma, furti e borseggi nel Centro Storico: Carabinieri arrestano 20 borseggiatori

Blitz contro i borseggiatori nel Centro Storico di Roma: tra furti e aggressioni, Carabinieri arrestano 20 persone.

Nuova operazione dei Carabinieri a Roma, con l’obiettivo di fermare l’operazione dei borseggiatori. In un blitz andato in scena nell’area del Centro Storico capitolino, nelle scorse ore i militari dell’Arma hanno compiuto 20 arresti verso i borseggiatori che vivono quest’area della Città Eterna. I reati di cui si sono resi responsabili vanno dal furto nei negozi, fino alla rapina ai danni di cittadini e turisti.

Furti e borseggi a Roma: i controlli nel Centro Storico

Il primo episodio si è verificato nella zona della Fontana di Trevi, nel cuore del Centro Storico di Roma. Come già accaduto in passato, una turista è finito vittima di rapina. Due ladri, risultati essere degli uomini provenienti dall’Algeria, si sarebbero inseriti all’interno di un hotel della zona. Qui sarebbero riusciti a rubare una borsa, poi recuperata dai militari dell’Arma nel giro di poche ore.

Sempre nella zona di piazza Trevi, altri due arresti sono arrivati per mano dei Carabinieri. In questa occasione sono stati fermati due cittadini di origine rumena, colti in flagranza mentre avevano bloccato un turista: il loro obiettivo era sottrargli il portafoglio, con i soldi e le carte di credito all’interno.

Nuovi arresti alla Stazione Termini di Roma

L’onda di criminalità non si ferma alla Stazione Termini, dove recentemente è stato accoltellato anche un papà per difendere la propria bimba. Dopo il drammatico fatto di cronaca, all’interno della struttura ferroviaria due ladri avevano puntato un turista. In un momento di distrazione per questa persona, i due soggetti gli avrebbero sottratto la valigia e si sarebbero allontanati dalla zona della limit-zone, ovvero l’area per accedere alle banchine dei treni.

L’azione dei borseggiatori al centro di Roma

Nell’azione dove sono stati chiamati a intervenire i Carabinieri, i militari hanno osservato come i ladri si sono interessati al furto di smartphone e dei portafogli. Colpi anche nelle attività commerciali nella zona del Centro Storico, dove sono stati colti mentre sottraevano capi di moda o prodotti dai supermercati.