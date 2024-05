Roma, furto al Poliambulatorio del Santa Maria della Pietà: ladri svuotano la cassaforte

Furto al Poliambulatorio del Santa Maria della Pietà dell’Asl Roma 1: ignoti svuotano la cassaforte questa mattina all’alba.

Colpo all’alba di oggi a Roma Nord. Ignoti sono entrati all’interno dell’ex manicomio del Santa Maria della Pietà, dove hanno attaccato gli oggetti degli ospiti degenti. I ladri avrebbero assaltato la cassaforte all’interno della struttura ospedaliera, dove all’interno principalmente vi erano gli oggetti delle persone ricoverate nel reparto di psichiatria. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della Polizia di Stato.

Colpo al Poliambulatorio di Roma: svuotata la cassaforte

I ladri si sarebbero presentati nella struttura psichiatrica intorno alle 5:30 di questa mattina. Avrebbero saputo dove andare a guardare all’interno dei locali sanitari, recandosi subito all’interno di una stanza dov’era situata la cassaforte. I malintenzionati sapevano come la cassetta di sicurezza si trovasse nel padiglione 9 della struttura, probabilmente conoscendo anche come al suo interno fossero tenuti soldi e oggetti di valore.

Ladri svuotano la cassaforte nella struttura psichiatrica

Arrivati alla cassaforte e aperta senza apparenti difficoltà, i ladri hanno potuto prelevare numerosi oggetti. Tra tutti, gli averi degli ospiti in psichiatria, trovando tra loro anche materiali come gioielli o semplici orologi. All’interno della cassetta di sicurezza, inoltre, i malviventi hanno potuto mettere le mani su un’ingente somma di denaro: i responsabili della struttura psichiatrica tenevano al suo interno 11 mila euro in contanti, con soldi che servivano probabilmente per la gestione dell’attività legata alla salute mentale.

Oltre ai soldi, i ladri al suo interno hanno trovato numerose carte carburante: in questo contesto, gli investigatori della Questura stanno cercando di quantificare quante carte sono state portate via e per quale cifra economica. Inoltre, ignoti hanno sottratto anche numerose PostePay, probabilmente sempre appartenenti ai pazienti del Poliambulatorio. In ultimo, sarebbero state portate via anche alcune scorte di medicine: molto probabilmente psicofarmaci per gestire e curare gli stessi pazienti che fruivano dei servizi di questa realtà sanitaria.