Roma, furto con scasso al ristorante giapponese del quartiere Trieste: ladri ripresi dai video dei cittadini

Furto a un famoso ristorante giapponese di Roma nel quartiere Trieste: ladri immortalati dai filmati dei residenti di piazza Acilia.

Ancora un furto presso un ristorante giapponese di Roma. Domenica notte, due ladri sono stati immortalati dagli utenti di Welcome To Favelas mentre infrangevano una vetrata dell’attività di ristorazione presente nel quartiere Trieste Salario. I malviventi sono stati ripresi mentre entravano all’interno dell’attività commerciali, ma anche nel momento della fuga e con in mano una refurtiva complessivamente da migliaia di euro.

Il furto al famoso ristorante di Roma

Il furto è avvenuto al ristorante giapponese “Otosan”, situato su via Nemorense 101 e a pochi passi da piazza Acilia. I residenti della zona avrebbero sentito dei rumori molesti in piena notte, quanto intorno alle ore 4 di domenica una rumore di vetri rotti li ha svegliati. Una affacciatisi dalle finestre e dai balconi, hanno potuto osservare quello che era un vero furto con scasso all’attività di ristorazione nipponica, peraltro conosciuta all’interno del quartiere Trieste.

Le telecamere dei residenti immortalano la scena

I ladri vengono ripresi da una telecamere, che delineano come siano un uomo e una donna. Entrambi sono vestiti di scuro, riuscendo a introdursi all’interno del ristorante attraverso una fessura creata nella vetrata del locale. Il primo a uscire è un uomo, che sembrerebbe risultare anche alto di corporatura e che si riempie le tasche di qualche materiale frugato all’interno dell’attività commerciale.

A un angolo lo aspettava una donna, probabilmente con un berretto bianco sulla testa. E’ plausibile come abbia svolto un ruolo di “palo” in questo furto, per avvisare l’uomo in caso di arrivo delle forze dell’ordine o eventuali testimoni.

I danni procurati al ristorante Otosan

Le donne che immortalano la scena all’Otosan, e che affacciano proprio sul ristorante, avvertono in tempo reale le forze dell’ordine, raccontando l’episodio che gli si stava parando davanti agli occhi. Arrivati sul posto, gli agenti della Polizia di Stato hanno potuto constatare il furto presso il ristorante giapponese e i numerosi danni recati all’attività di ristorazione. I due ladri erano riusciti a portare via tutti i tablet dei tavoli, sottraendo anche 250 euro trovati all’interno della cassa.