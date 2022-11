Roma, furto di diamanti da record: oltre 1 milione di euro con la tecnica del ”rip deal”

Roma. Un furto di gioielli che si era concluso in modo ottimale per i malviventi che lo avevano messo a segno nel mesi di agosto scorso, a Roma, con la famigerata tecnica del “rip deal”, ovvero dell’affare strappato. Il contesto lo aveva fornito un rinomato albergo di lusso nel centro della Capitale.

Roma, truffa e furto da oltre 1 milione di euro in gioielli: “Si era presentato come compratore russo”

Recuperato oltre un milione in diamanti

Ma le indagini hanno continuano a scavare, nonostante i pochi indizi a disposizione. E, come la goccia d’acqua che lentamente può bucare anche la roccia, così le ricerche hanno portato finalmente all’individuazione di due presunti responsabili: un uomo e una donna. L’oggetto del furto, dei gioielli di grosso valore, la cui perizia ha confermato aggirarsi intorno al milione e trecentomila euro. E così, dopo le lunghe indagini e le ricerche, gli agenti della Polizia di Stato del I Distretto Trevi Campo Marzio, in stretta collaborazione con la Squadra Mobile di Milano, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno ritrovato l’intero bottino che era scomparso – diamanti del valore di 1.346.000 euro. Nel frattempo, come anticipato erano stati già fermati un uomo ed una donna, presunti responsabili. Un tennis di diamanti, una collana, un bracciale Chopard ed un anello di diamante griffato, dopo essere stati sottoposti a perizia, sono stati restituiti alla vittima.

Cos’è la truffa del ”rip deal”

Come spiega in modo dettagliato anche il sito ufficiale della Polizia di Stato, la truffa del ”rip deal” è un’operazione di cambio fraudolenta. In generale si promette un cambio favorevole, e i truffatori ne approfittano per estorcere alle proprie vittime delle cospicue somme di denaro. La parola impiegata per contraddistinguere la truffa è una associazione di due parole inglesi: rip (strappare) e deal (affare). La maggior parte dei truffatori fino ad ora individuati, risiedono soprattutto in Italia, in Spagna e in Francia. Spesso agiscono in gruppo variegati.