Roma, furto in casa a Trionfale: persone nell’abitazione al momento del colpo, un ferito

Furto in appartamento a Roma, la ladra per scappare ferisce il proprietario di casa: la vicenda avvenuta a Trionfale

Ennesimo furto in casa a Roma, con una nomade che si è introdotta all’interno di un appartamento nella zona di Trionfale. Dopo aver forzato la porta d’ingresso, la rom si è trovata davanti al proprietario di casa: nel tentativo di fuggire e non essere arrestata, la donna ha ferito l’uomo con un cacciavite. L’episodio è stato denunciato subito ai Carabinieri, che nel giro di poco tempo sono riusciti a individuare l’identità della ladra.

Ennesimo furto in appartamento a Roma: la vicenda a Trionfale

La vicenda si è svolta in un appartamento su via Alberto Cadlolo, strada a pochi passi da via delle Medaglie d’Oro e Trionfale. Una nomade avrebbe provato un furto all’interno della casa, scassinando la porta d’ingresso con un cacciavite. Non calcolava come nel tardo pomeriggio, intorno alle 18, dentro l’abitazione vi fosse il legittimo proprietario. Messa subito in fuga, la rom per liberarsi ha ferito l’uomo al braccio: secondo una prima ricostruzione, avrebbe ferito di striscio la vittima con lo stesso cacciavite.

L’arresto della nomade da parte dei Carabinieri

Sulla vicenda si sono attivati subito i Carabinieri, che grazie alla testimonianza dell’uomo sono riusciti a ricostruire l’identità della donna. Secondo le forze dell’ordine, dietro la vicenda si nascondeva una nomade di 19 anni: la ragazza si era già resa protagonista di reati analoghi nella zona di Trionfale e il quadrante di Monte Mario. Un’intuizione rivelatasi esatta, con l’ispezione nel campo nomadi dove abitava la rom che ha confermato i sospetti. Nella roulotte dove abitava la donna, i militari hanno rinvenuto numerosi attrezzi da scasso: materiali che, molto probabilmente, utilizzava abitualmente per compiere furti all’interno delle abitazioni o le automobili nella zona.

La ragazza è stata subito ammanettata, venendo portata nelle camere di sicurezza all’interno della Caserma dei Carabinieri a Medaglie d’Oro. Domani mattina sarà processata per direttissima al Tribunale di Roma di piazzale Clodio.