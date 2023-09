Roma, gang dei borseggi scatenata: vittime turisti nei locali e a passeggio

I turisti a Roma non rimangono solo incantati dalle bellezze della Capitale, la maggior parte delle volte portano a casa anche l’amarezza di essere stati derubati. I visitatori della Città Eterna rimangono infatti le vittime prescelte dei borseggiatori, al Centro come sui mezzi pubblici o nelle aree particolarmente affollate. Da rischio a vero e proprio fenomeno respingente per il turismo, il bilancio dei Carabinieri della compagna di Roma Centro è di 220 persone arrestate da inizio anno, alcune anche recidive, sorprese a rubare fino a 4 volte nonostante le segnalazioni. Una situazione che esaspera i vacanzieri e che costringe a rafforzare i controlli nelle aree più tampinate dai borseggiatori.

Borseggiatori tampinano i turisti: 500 arresti dall’inizio dell’anno

A mettere a segno furti e borseggi, stando ai controlli dei Carabinieri, sopratutto gang di latinos e rom che prendono di punta turisti e pendolari sulla Metro A. Al momento sono 19 le persone finte nella stretta sui controlli dei militari e 300 i denunciati.

Per le vie del Centro, i carabinieri del Comando “Piazza Venezia” hanno interrotto la scia di borseggi di un gruppo di romeni. Una coppia in via dei Fori Imperiali, entrambi 21enni, sono stati sorpresi a sottrarre un portafogli contenente 500 euro a una turista argentina, poi restituito dopo essere stati arrestati. Alla fermata metro A Piazza di Spagna, sono stati sorpresi poi altri 3 romeni intenti a derubare una donna sul vagone: i militari della stazione “Quirinale” hanno proceduto all’arresto dei tre ladri, di età compresa tra i 20 e 48 anni. Un altro borseggio poi, in viale Libia, ha attirato l’attenzione dei carabinieri: i militari hanno arrestato questa volta due cileni di 34 e 43 anni, accusati insieme a un complice di derubare una turista indiana.

Furti e borseggi sui mezzi pubblici

Hanno un’età compresa tra i 8 e 52 anni poi i sei soggetti arrestati dai militari della Stazione “Madonna del Riposo”. Quattro di loro agivano nei pressi della fermata metro A “Repubblica” mentre gli altri erano impegnati a saccheggiare una coppia di turisti tedeschi, sottraendo telefono a una e portafogli all’altro. Oggetti poi restituiti ai legittimi proprietari. Alla fermata “Flaminio”, sono poi state arrestate tre persone di origini cubane e una peruviana, di età compresa tra i 28 e 37 anni: il trio stava tentando di rubare lo smartphone a una turista americana mentre era in attesa della metro A sulla banchina.