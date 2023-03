Roma, gigantesco incendio di rifiuti e materiale di risulta: a rischio un capannone (FOTO)

Un devastante incendio è scoppiato nella serata di oggi, 26 marzo, a Roma, in via Polense, all’altezza del km 22.400. Il rogo è divampato in una distesa di rifiuti e materiali di risulta, a ridosso di un capannone. Le fiamme, altissime, hanno lambito il capannone.

Sul posto, inviate dalla sala operativa del comando di Roma, dalle ore 20,45 sono arrivate le squadre 18/A e 10/A, con il supporto di due autobotti, il carro/schiuma e il carro autoprotettori. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Sono tutt’ora in corso le operazioni di spegnimento da parte dei pompieri. Non si conoscono ancora le cause dell’incendio. Sul posto anche le forze dell’ordine.