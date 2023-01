Roma, gioca una schedina da 2 euro e ne vince 500.000: Vincicasa bacia Tor Sapienza

Roma baciata nuovamente dalla fortuna. Dopo i biglietti milionari della Lotteria Italia, ecco che un altro premio consistente arriva nella Capitale. Stavolta si tratta del Vincicasa, vinto da uno sconosciuto giocatore che ieri, grazie a un tagliando da due euro, ha vinto ben 500.000 euro. L’importo dovrà però essere suddiviso in 200.000 in contanti e 300.000 per l’acquisto di una casa.

La fortunatissima vincita è avvenuta nel punto vendita Sisal di Guido Prosperi, in via Tor Sapienza 56 a Roma. Lo sconosciuto giocatore ha compilato una schedina del tipo ‘Tastiera’.

Caccia al vincitore

Nel quartiere adesso è caccia al giocatore fortunato che è riuscito a indovinare la combinazione vincente. La vittoria, segnalata dall’agenzia Agimeg assegna così il premio di prima categoria del VinciCasa dell’importo di 500.000 euro totali. ma viene erogato con 200.000 euro subito in contanti e 300.000 euro per l’acquisto di una o più case sul territorio italiano. L’agenzia fa sapere il vincitore è un giocatore romano, che ha centrato questa combinazione: 5-8-19-20-27.

Lazio regione fortunata

Quella di ieri è la casa numero 187 vinta grazie al concorso di casa Sisal. Il Lazio si conferma la regione più fortunata riguardo questo gioco, con ben 32 case vinte.