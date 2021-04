Roma, giocano a carte, a biliardo e bevono alcolici nel circolo: scattano chiusure e maxi sanzioni

La concessione di alcuni giorni in zona arancione, per il Lazio, sembra essere stata interpretata erroneamente come un ‘via libera’ al consumo nei locali. Tuttavia le inosservanze sono fortunatamente sotto vige controllo da parte degli agenti della Polizia di Stato del XI Distretto San Paolo, diretto da Massimiliano Maset.

Proprio nella giornata di ieri, gli agenti, hanno posto i sigilli di chiusura in due locali perché non rispettavano il Dpcm in vigore.

Il primo ad essere controllato è stato un circolo privato in zona Marconi; al suo interno sono state trovate ed identificate persone che mentre giocavano a biliardo e a carte, consumavano tranquillamente bevande alcoliche. I poliziotti, per tale motivo, sono stati tenuti ad apporre i sigilli per la durata di 5 giorni.

Il secondo intervento è in zona Portuense, nello specifico siamo in via Gaudenzo Fantoli, dove i poliziotti hanno sanzionato il titolare di un esercizio commerciale. Oltre alla sanzione è scattata la chiusura immediata per 5 giorni (in violazione del D.L. 25.03.2021) anche per la violazione dell’Ordinanza di Roma Capitale avendo permesso di consumare bevande alcoliche agli avventori. Durante i controlli sono state contestate 6 sanzioni amministrative in violazione di vari articoli della normativa Anti COVID 19 – sanzioni che ammontano a circa 3 mila euro in contanti. Infine i poliziotti hanno identificato 27 persone.