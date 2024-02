Roma, grosso cinghiale nel cortile delle case popolari al Quadraro: animale narcotizzato

Avvistato un grosso cinghiale all’interno delle case popolari del Quadraro a Roma: Polizia narcotizza l’animale.

Nel pomeriggio di ieri, domenica 18 febbraio 2024, un grosso cinghiale è stato avvistato all’interno del quartiere del Quadraro di Roma. L’animale, come hanno immortalato numerose fotografie e video sui social network come Facebook, era riuscito a inserirsi all’interno dei cortili presenti negli alloggi popolari di via Selinunte e via Cartagine 97.

Il cinghiale avvistato nel quartiere Quadraro di Roma

Il suino non era la prima volta che veniva avvistato al Quadraro, con numerosi residenti che avevano segnalato la sua presenza già da diverse settimane. Questa volta l’animale era riuscito a inserirsi in un cortile delle case popolari, costringendo gli inquilini dello stabile ad avvertire la Polizia Locale di Roma Capitale per intervenire e far allontanare il pericoloso animale.

L’intervento della Polizia Locale di Roma Capitale

Come sottolineato dalla Polizia Locale di Roma Capitale, gli agenti intervenuti nello stabile di via Cartagine hanno preso visione di come l’animale girasse liberamente all’interno dello stabile popolare. Gli agenti hanno subito contattato gli enti competenti a bloccare la passeggiata del cinghiale, chiamando la Polizia Provinciale e poi i veterinari per sedarlo e trasferirlo in un’area protetta.

L’azione delle forze dell’ordine al Quadraro

I residenti che avevano segnalato la vicenda alle forze dell’ordine, per motivi di sicurezza sono stati fatti allontanare, con gli agenti che hanno potuto mettere in azione tutte le misure per sedare il grosso suino. Dopo aver individuato l’esatta posizione dell’animale all’interno dello stabile di via Cartagine, i poliziotti, con l’ausilio di un cecchino, hanno sparato un dardo narcotizzante per far addormentare l’animale e spostarlo dal cortile delle case popolari.

Le storie attorno al cinghiale del Quadraro

Come segnalato da diversi residenti locali, l’animale non era nuovo nella zona del Quadraro. Secondo la testimonianza dei residenti che lo avevano segnalato in passato, il cinghiale proveniva dal vicino parco di Torre del Fiscale, dove probabilmente teneva il proprio habitat naturale.