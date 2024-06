Roma, gruppo di ragazzi vandalizza una stazione della Metro C

Vandalizzata la stazione della Metro C a Roma: liceali sporcano e recano danni nella fermata di Gardenie a Centocelle.

Attimi di panico a Roma, nella giornata di oggi. Un gruppo di ragazzi avrebbe messo in piedi gravi atti vandalici contro una stazione metropolitana della Metro C: una situazione nata per puro divertimento, con i giovani che hanno messo a soqquadro i locali ferroviari per festeggiare la fine della scuola. Una scena che il personale di ATAC è riuscito a contenere, pur se rimangono evidenti i danni alla struttura ferroviari.

Ragazzi vandalizzano una stazione della Metro C a Roma

La vicenda è stata denunciata attraverso il profilo Instagram di Welcome To Favelas: in un reels di pochi secondi, si vede un gigantesco atto vandalico avvenuto nella stazione Gardenie, nel cuore del quartiere Centocelle. I ragazzi avrebbero sfondato a calci i vetri della struttura, che mettono in sicurezza le banchine dai binari della metropolitana. Avrebbero inoltre lanciato del liquido color arancione, con cui avrebbero imbrattato pesantemente il muro della banchina e poi il pavimento della stazione.

Tutto questo, aggiunto ad altri danni apportati nel locale di ATAC: i ragazzi avrebbero divelto un’insegna in metallo, scardinata e buttata per terra sulla banchina. Un oggetto che, proprio per la sua composizione, avrebbe potuto ferirli. Non contenti, hanno lasciato a terra cartacce e grossi bicchieri di plastica, che fanno intuire come provenissero da un fast food prima di compiere questa bravata.

Liceali finiscono escono da scuola

La scuola dovrebbe educare, oltre a rendere i ragazzi dei cittadini capaci di saper tenere delle condotte all’interno della società. Non in questo caso però, dove il personale ATAC è stato chiamato a fare gli straordinari per portare la normalità all’interno della stazione Gardenie. Come spiegato dal profilo Instagram della stessa municipalizzata al trasporto, i vandali avevano lanciato uova e farina contro le strutture metropolitane: una situazione che è stata ripulita all’interno dell’area, con i lavori di decoro che si sono conclusi dopo l’ora di pranzo.