Roma, guasto alla rete idrica in Via di Bravetta, strada allagata (e chiusa) | Residenti senz’acqua e senza corrente

Chiusa Via di Bravetta a Roma per un guasto piuttosto significativo alle condutture dell’acqua. Sul posto sono al lavoro i tecnici Acea mentre la Polizia Locale di Roma Capitale si sta occupando della viabilità. Tutti gli aggiornamenti e i tempi previsti per la riparazione.

Un guasto alla rete idrica, con conseguente danneggiamento dell’asfalto in Via di Bravetta, sta tenendo in scacco un intero quadrante a Roma. Diversi i disagi segnalati dai residenti dalla mancanza di acqua nelle case alla quale si sarebbe aggiunta anche quella della corrente. Intanto, per consentire ai tecnici Acea di riparare il danno, la strada è stata chiusa al traffico.

Via di Bravetta chiusa oggi 12 aprile: la situazione in tempo reale

La segnalazione è partita stamattina e Via di Bravetta risulta interdetta alla circolazione ormai da tre ore. Il problema però, secondo quanto ricostruito dalla nostra Redazione, risale a stanotte all’incirca intorno alle 3.30 di oggi 12 aprile. A seguito del guasto, che ha provocato in diversi punti la rottura dell’asfalto, è scaturita un’ingente perdita d’acqua.

La strada è al momento chiusa nel tratto compreso tra Via Camillo Serafini e Largo Giacomo Guidi in direzione Largo Giacomo Guidi. La zona è attualmente senz’acqua e senza corrente stando alle segnalazioni raccolte sui vari gruppi social di quartiere. Deviate le linee bus H98-786Sc-792-n8-n98.

I tempi di ripristino

Secondo quanto si apprende da Acea, contattata dalla nostra Redazione, l’intervento dovrebbe concludersi per le ore 15.00 di oggi. Sempre per quell’ora, salvo ulteriori imprevisti, dovrebbe tornare l’acqua nelle abitazioni. Ulteriori ed eventuali aggiornamenti saranno riportati in questo articolo e basterà ricaricare la pagina per visualizzarli.

Aggiornamento 11.17 – Il Comune di Roma rende noto che la fuoriuscita d’acqua è stata fermata. I lavori proseguono. Disposte autobotti sostitutive.

Aggiornamento ore 17.00 – Presidente Municipio: “al momento ACEA Areti sta spostando dei cavi elettrici per permettere la sostituzione della tubatura idrica rotta. Si sta facendo tutto il possibile affinché entro la serata torni tutto alla normalità”