Roma, i ladri rubano i regali sotto l’albero di Natale. L’appello della famiglia vittima nel quartiere Africano

Furto nella notte di Natale al quartiere Africano di Roma: ladri entrano in appartamento e rubano i regali sotto l’Albero.

Nel quartiere Africano a Roma, la festa di Natale si è trasformata in un incubo per una famiglia residente in zona Mascagni. I ladri hanno approfittato della casa vuota durante la notte di Natale, rubando non solo i regali accuratamente sistemati sotto l’Albero, ma anche oggetti di inestimabile valore affettivo all’interno delle varie stanze della dimora.

Ladri rubano sotto l’Albero di Natale: l’episodio al quartiere Africano di Roma

La triste storia è stata condivisa su Facebook dalla signora Giorgia, una residente vittima del furto insieme alla sua famiglia. Nel suo post all’interno del gruppo “2 Ville e 1 Parco”, Giorgia ha raccontato lo spiacevole episodio e il dolore di scoprire che i ladri hanno violato la loro casa, privandoli oltretutto della gioia dei regali di Natale. I banditi hanno compiuto il furto con particolare crudeltà, svuotando anche un cassettino che conteneva oggetti di valore affettivo, tra cui il braccialetto del figlio della signora Giorgia. Un gioiello speciale per lei, in quanto si tratta di un braccialetto dell’ospedale con la data di nascita del bambino, che ha un valore sentimentale insostituibile per tutta la famiglia.

L’appello della famiglia derubata su un gruppo Facebook

Il post su Facebook si conclude con un appello dal tono disperato: “Probabilmente avranno svuotato le cose meno interessanti in giro per il quartiere, in caso qualcuno notasse qualcosa”. La signora Giorgia spera di poter recuperare almeno gli oggetti che i ladri avrebbero potuto considerare di scarso valore economico ma che sono, invece, di incommensurabile importanza per i ricordi che rappresentano alla famiglia, come il braccialetto del suo bambino.

La solidarietà dei cittadini del quartiere Africano

La comunità online ha risposto con solidarietà, suggerendo di controllare nei cassonetti dove i ladri potrebbero aver gettato gli oggetti di cui non avevano bisogno. I commenti esprimono anche indignazione per la crudeltà di rubare i regali sotto l’albero durante il periodo natalizio. In attesa di eventuali sviluppi, la famiglia spera di poter recuperare almeno parte dei ricordi preziosi sottratti in questa notte di Natale segnata da un atto così vile e meschino.