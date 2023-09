Roma, il Campidoglio s’illumina di rosso per il Marocco

Un grande gesto di solidarietà da Roma verso il Marocco. Questa sera, 12 settembre 2023, la sede del Campidoglio s’illuminerà di rosso, ovvero il colore della bandiera marocchina. Il sindaco Roberto Gualtieri, con un’iniziativa a sorpresa, a voluto porgere in questo modo tutta la propria vicinanza alla popolazione del Paese nordafricano, che in queste ore ha visto perdere la vita a tantissime persone per il terremoto.

Il gesto di Roma verso il Marocco

La Città Eterna è vicina al Paese marocchino. Con questo gesto così forte, il sindaco Gualtieri ha voluto portare la propria solidarietà al Marocco e soprattutto alla numerosa comunità marocchina che vive nel territorio capitolino. Al momento, le stime del sisma nel territorio nordafricano sono tragiche: oltre al collasso delle principali strutture urbane, si contano almeno 3 mila morti nel terremoto di questi giorni.

Il Campidoglio s’illumina con la bandiera del Marocco

Per turisti e cittadini, sarà un Campidoglio da non perdere. L’immensa struttura del Comune di Roma Capitale, s’illuminerà di rosso come la bandiera marocchina. Le luci che illumineranno lo storico palazzo capitolino, si potranno vedere tra le ore 20 e le 0re 22. Un evento eccezionale per i fotografi romani, che potranno riprendere con una luce unica uno dei palazzi più rappresentativi del territorio romano.

L’iniziativa di Roma Capitale con Acea

L’idea è partita dal Campidoglio e la maggioranza del sindaco Gualtieri, che in queste ore hanno deciso di mettere in piedi un grande gesto di solidarietà verso il popolo marocchino. Grazie all’aiuto di Acea, arriverà la particolare illuminazione di piazza del Campidoglio.

Le luci, per com’è stato pensato questo particolare momento, andranno a illuminare la facciata principale del Palazzo Senatorio di Roma. Un gesto simbolico, considerato come quella struttura è il cuore pulsante della Città Eterna: è la sede della politica che amministra il territorio, di dove vengono prese le decisioni per il bene della comunità cittadina.