Roma, il ‘cibo degli orrori’ venduto in strada a Termini: dal trolley al piatto, scatta il sequestro | FOTO

Esquilino e Stazione Termini, proseguono i controlli della Polizia Locale: interventi anti-degrado e contro l’abbandono di rifiuti. Sequestrato cibo da strada tenuto in pessime condizioni igienico-sanitarie.

Cibo da incubo a Roma, nuovo caso stavolta che arriva direttamente da Termini. Dopo la pizzeria che sfornava teglie con sopra le blatte sulla Laurentina, la segnalazione riguarda l’area del principale scalo ferroviario della Capitale. Qui infatti alcuni stranieri vendevano cibo in strada tenuto in pessime condizioni igienico-sanitarie avvalendosi di borsoni e trolley (!) per trasportarlo. Ad interrompere la loro attività sono stati i caschi bianchi della Polizia Locale di Roma Capitale.

Cibo venduto in strada irregolarmente a Roma Termini: scatta il sequestro

I controlli sono scattati nell’area della stazione Termini e a piazza Vittorio. Qui, le pattuglie dell’unità operativa speciale SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale), unitamente al personale del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), hanno portato a termine diversi sequestri di cibo, venduto su strada, da parte di alcuni cittadini di nazionalità straniera.

In particolare sono finiti confiscati una decina di chili di alimenti cotti e crudi, contenuti in vaschette di alluminio e in altri contenitori similari, trasportati anche in borsoni e trolley, che venivano poi trasferiti nei piatti di plastica al momento della vendita. Il tutto, chiaramente, non solo in modo irregolare ma anche e soprattutto contravvenendo a qualsiasi norma igienico-sanitaria.

Abbandono di rifiuti speciali a Termini e all’Esquilino: fermato un 30enne

Sempre in tema di controlli anti-degrado, nei giorni scorsi gli agenti in questo caso del NAD (Nucleo Ambiente e Decoro) sono riusciti, attraverso appostamenti, a risalire all’uomo che aveva disseminato rifiuti in via Principe Amedeo, in prossimità dei cassonetti Ama, molti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche come parti di computer e altri materiali di tipo speciale e pericoloso. Gli operanti, aiutati nella fase di indagine anche da un video-segnalazione dei cittadini, hanno rintracciato il responsabile. Si tratta di un uomo di 30 anni, sanzionato per violazione della normativa sul regolare conferimento di questo tipo di rifiuti.

Daspo per due cittadini

A completare il bilancio dei controlli l’applicazione di due DASPO nei confronti di altrettante persone che avevano disposto delle merci da vendere in modo da impedire l’accesso alle aree di fermata e capolinea dei mezzi pubblici. Le operazioni sono avvenute con l’ausilio di mezzi e personale AMA, che ha provveduto alla distruzione del materiale sequestrato e fornito assistenza agli agenti nel corso delle attività svolte infine anche nei pressi dell’ingresso del Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano, dove è stato rimosso un consistente quantitativo di rifiuti e giacigli vari.