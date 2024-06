Roma. Il cinghiale attraversa, lui lo prende in pieno: morto motocilista

Motociclista investe un cinghiale sulla strada tra Roma e Formello: deceduto l’animale, il centauro spira all’Ospedale Sant’Andrea

Tragedia a Roma, dove un motociclista ha perso la vita nella serata di ieri. L’episodio è avvenuto al confine tra la Prima Porta e Formello, quando il centauro ha investito un cinghiale sulla strada. In una dinamica ancora da chiarire, l’impatto è stato devastante per entrambi: l’animale è deceduto per le gravi ferite, mentre l’uomo in sella alla moto è morto poche ore più tardi a un vicino ospedale capitolino.

La vicenda legata alla morte del centauro a Roma

Secondo la ricostruzione della Polizia Locale di Roma Capitale, il motociclista stava viaggiando su via di Santa Cornelia: questa strada famosa perché collega la Città Eterna al Comune di Formello. Intorno alle 21 e verso il calar della sera, il centauro si sarebbe trovato improvvisamente davanti un cinghiale, con l’animale che stava attraversando la strada in mezzo all’area forestale capitolina. L’impatto è stato inevitabile con l’animale, con l’incidente che si è verificato nel tratto di strada tra via Sormano e Barzana.

Il decesso del motociclista

L’impatto è stato violentissimo, non lasciando scampo a nessuno. L’uomo è stato sbalzato dalla sella della propria moto, una Honda SH 300. Arrivati i paramedici del 118 sul posto, le sue condizioni sono apparse subito critiche: dopo averlo rianimato sul manto stradale, l’uomo è stato portato in codice rosso al vicino Ospedale Sant’Andrea. Nonostante i tentativi di stabilizzarlo, l’uomo è morto nel giro di un’ora all’interno della struttura ospedaliera.

Nulla da fare anche per il cinghiale, colpito violentemente nello scontro. Lo squarcio causato sull’addome dall’impatto con lo scooter, per quanto contenuto con la velocità, è stato fatale anche per lui. All’arrivo dei veterinari, l’animale era già deceduto sulla strada. Sulla vicenda si continua a indagare, anche se tutto farebbe pensare all’ennesima tragedia scaturita dalla presenza dei cinghiali in giro per Roma: una situazione che, già nei mesi scorsi, si era presentata nella Capitale.