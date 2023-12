Roma, il compagno violento è un Casamonica: donna aggredita e minacciata davanti alle bambine

Un membro del clan sinti di stanza alla periferia Sud di Roma, è stato arrestato per l’incubo in cui aveva fatto piombare la sua compagna e le due figlie. Il 33enne, come riporta l’edizione online de il Messaggero, adesso è in carcere. Il resto della famiglia, dopo mesi di vessazioni e minacce, è in una struttura protetta. Lontana da casa, lontana dal resto della famiglia nota alle cronache soprattutto per le vicende criminali. “Avevo paura delle loro ritorsioni”, ha spiegato la donna.

Le persecuzioni avvenute a Roma

“Io e il mio compagno ci siamo conosciuti su Facebook nel 2020, vivevo all’estero e ci siamo innamorati. Poi mi sono trasferito a Roma da lui con le mie figlie”, ha raccontato la donna alle forze dell’ordine. Un isolamento culminato nel sequestro dello smartphone: “Mi ha costretto a cambiare numero e mi insultava anche sui social quando litigavamo”.

Un andirivieni. La coppia si lascia, poi torna di nuovo insieme. Fino alla tanto agognata svolta. La compagna prende lo smartphone del compagno e scopre che su WhatsApp ci sono messaggi con un’altra donna: “Ho domandato chi fosse quella donna e lui mi ha spinta contro il muro. Sono scappata con le bambine”.

“Questa volta non la passi liscia, ammazzo te e le tue figlie”

Durante la fuga, con tanto di inseguimento, la vittima si è nascosta in un bar. Da lì ha chiamato la polizia e poi è stata portata al commissariato Tuscolano dove ha raccontato tre anni di maltrattamenti. Durante la deposizione, sono stati ascoltati anche le decine di messaggi vocali: “Ti giuro su mio nonno che questa volta non la passi liscia. Ammazzo te e le tue figlie come un cane”.

Il gip di Roma ha convalidato l’arresto dell’uomo, bloccato dalla polizia con l’accusa di aver maltrattato per almeno tre anni la sua compagna e le sue due figlie. Ad arrestare l’uomo sono stati, al termine di un inseguimento, i poliziotti del commissariato Tuscolano dove la donna aveva raccontato tre anni di maltrattamenti. La donna, insieme alle figlie, si trova ora in una struttura protetta. L’uomo in carcere.