Roma, il finto incidente poi la mossa fulminea: così ti rubano l’orologio nel traffico | Il video è virale

A Roma un nuovo fenomeno circola in strada: il furto dell’orologio. Ecco come avviene e quali zone sono principalmente interessate.

Un nuovo furto prende piede a Roma. Si tratta del fenomeno legato alla sottrazione dell’orologio in strada, che gradualmente sta prendendo piede all’interno delle strade del Centro Storico. Come in alcuni episodi verificatisi a Napoli, ad agire sarebbero dei motociclisti a bordo di uno scooter. Un sistema di furto ben strutturato e dal successo quasi sicuro, con una telecamera che nei giorni scorsi ha immortalato il fenomeno e i suoi interpreti.

Furto dell’orologio per le strade di Roma: come avviene

Il video è stato pubblicato da Welcome To Favelas, che ha immortalato i ladri in azione. L’episodio si svolge al Centro Storico di Roma, dove i protagonisti della scena sono due uomini a bordo di uno scooter nero. Al semaforo, uno dei due soggetti scende dalla moto e si nasconde dietro una macchina in attesa del verde: questa in pochi secondi sarà volontariamente urtata dall’uomo alla guida della moto, che presto si allontanerà tra le altre automobili in fila per il rosso.

Questo episodio innescherà il fenomeno della reazione a catena. Dalla macchina scenderà l’automobilista, spesso donna e al polso con un orologio di valore, che come messa la mano fuori dal finestrino viene aggredita dal ladro. Con un balzo, il malvivente afferra il braccio della vittima e di forza gli stacca l’orologio dal polso: compiuta l’operazione, raggiunge la moto nel traffico e scappa ad alta velocità per far perdere le tracce.

Il nuovo fenomeno di furto a Roma

La situazione è un nuovo campanello d’allarme per la sicurezza nella Capitale, in un episodio che già aveva visto dei casi analoghi negli scorsi mesi nei quartieri della periferia romana. Resta come il fenomeno potrebbe ingigantirsi, soprattutto con l’arrivo del caldo estivo e gli automobilisti portati a viaggiare con il finestrino aperto e magari il braccio furti dal proprio veicolo.