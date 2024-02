Roma, il nuovo Policlinico “Umberto I” si farà a Pietralata

Il presidente della regione Rocca ha promesso che l’ospedale sarà realizzato in quattro anni e mezzo massimo e si troverà a pochi minuti dall’attuale sede dell’Umberto I.

Ci sono i tempi, ci sono le risorse e ora arriva anche la conferma dalla Regione Lazio. L’ospedale Umberto I di Roma sarà realizzato in quattro anni, quattro anni e mezzo al più tardi, sostiene il presidente Rocca. Il presidio ospedaliero ha trovato l’ok della Soprintendenza e dei Vigili del fuoco, dopo che è stato bocciato il progetto della Sapienza. La Regione Lazio ha perciò comunicato dove verrà costruito l’ospedale nei prossimi anni.

Ospedale Umberto I di Roma: dove sarà, i dettagli

Si parla almeno di 500milioni di euro per la costruzione dell’Umberto I. Queste le prime indiscrezioni trapelate nella giornata di ieri, 20 febbraio, durante il “Roma regeneration forum”. Il presidente della Regione, Francesco Rocca, ha spiegato che l’ospedale però non sorgerà nell’area in un primo momento proposta alla Soprintendenza, che ne bocciò il progetto dell’Università La Sapienza di Roma. Addio perciò a Castro Pretorio, l’Umberto I dovrebbe sorgere a soli 15 minuti dall’attuale sede, nell’area vicina al Pertini.

Rocca ha spiegato che per velocizzare l’iter, non si terrà inoltre la conferenza dei servizi, il terreno ipotizzato risulta già conforme per volumetria e destinato all’area sanitaria. Quanto alle vecchie palazzine, il presidente della Regione Lazio ha rivelato che gli edifici potranno essere recuperati e utilizzati per l’università, residenze, laboratori e aule, a meno che non servano ancora come presidio sanitario. La nuova area destinata all’Umberto I, costruito ex novo, considererà comunque delle capacità logistiche per le ambulanze, ampliando l’offerta sanitaria grazie alla presenza nella stessa zona già dell’ospedale Pertini.