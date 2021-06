Roma, imbarazzo alla cerimonia per l’ex Presidente Ciampi: nome sbagliato sulla targa

Forte imbarazzo questa mattina per la Capitale quando si è scoperto che la targa dedicata all’ex Presidente della Repubblica Ciampi era stata scritta con un errore. La Sindaca Virginia Raggi e l’attuale Presidente della Repubblica, Mattarella, si sono infatti trovati in una situazione di stallo: con davanti una targa che non potevano scoprire.

Carlo Azeglio è infatti diventato “Carlo Azelio” e la targa inaugurata sul Lungotevere Aventino è rimasta coperta da una bandiera giallorosso. La cerimonia si è conclusa così: con il presidente Mattarella e le autorità presenti costrette ad andar via senza poter effettivamente scoprire la targa.

La targa sbagliata del Presidente Ciampi: “Individuato il responsabile”

La Sindaca di Roma, Virginia Raggi, in una conferenza stampa dell’ultimo minuto in merito all’errore ha dichiarato di essere stata “avvisata questa mattina, ho dato subito l’ordine di procedere ad una nuova targa che infatti già adesso è collocata al suo posto“. Mentre il mondo dei social impazzava così contro l’errore della Sindaca sarebbe stato individuato il responsabile effettivo di quanto accaduto. Si tratta – secondo quanto si apprende – di un dipendente capitolino dell’Ufficio gestione appalti di installazione manutenzione targhe toponomastiche. Adesso, il giovane dipendente, rischia una sanzione disciplinare ed il trasferimento ad altro ufficio.