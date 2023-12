Roma, in classe per le feste: le scuole con le vacanze ‘al contrario’

Per aiutare le famiglie nel periodo delle festività, il Municipio I Roma centro ha deciso di garantire una serie di attività per i bambini e le bambine dai 6 ai 14 anni. I centri invernali ricreativi si svolgono il 27,28,29 dicembre e 2,3,4,5 gennaio in alcune scuole di Roma.

La lista delle scuole a Roma con le vacanze ‘al contrario’

Ecco la lista delle scuole con le vacanze ‘al contrario’ in dettaglio:

* per gli alunni dai 6 agli 11 anni – dalle 8.30 alle 16.30

– I.C. Elsa Morante Scuola Primaria Franchetti, piazza G.L. Bernini 26, apertura nelle giornate: 27, 28 e 29 dicembre 2023; 2, 3, 4 e 5 gennaio 2024.

– I.C. Claudio Abbado – Scuola Primaria E.Pistelli, via Monte Zebio 33 apertura nelle giornate: 27, 28 e 29 dicembre 2023; 2, 3 e 4 gennaio 2024.

– I.C. Dante Alighieri – Scuola Sec. di I grado Dante Alighieri, via G. Camozzi 8, apertura nelle giornate: 27, 28 e 29 dicembre 2023; 2, 3, 4 e 5 gennaio 2024.

– I.C. Daniele Manin – Scuola Primaria Di Donato, via Nino Bixio 85 apertura nelle giornate: 27, 28 e 29 dicembre 2023; 2, 3, 4 e 5 gennaio 2024.

– I.C. via delle Carine – plesso in via delle Carine 2_largo di s. Agnese, apertura nelle giornate: 27, 28 e 29 dicembre 2023; 2, 3, 4 e 5 gennaio 2024.

– I.C. Regina Elena – Scuola dell’Infanzia Pestalozzi, via Montebello 120, apertura nelle giornate: 27, 28 e 29 dicembre 2023; 2, 3, 4 e 5 gennaio 2024.

– I.C. Rizzo – plesso G.B.Vico, via Luigi Rizzo 1- p.le degli Eroi, apertura nelle giornate: 27, 28 e 29 dicembre 2023; 2, 3, 4 e 5 gennaio 2024.

*per gli alunni dagli 11 ai 14 anni

– Centro MaTeMù per la fascia 11-14 via Vittorio Amedeo II 14 , apertura dalle 15.30 alle 18.00 nelle giornate 27, 28 e 29 dicembre 2023; 2, 3, 4 e 5 gennaio 2024.