Roma, in fiamme bus TPL a Tor Sapienza

Autobus in fiamme per le strade di Roma: il mezzo pubblico al momento dell’incendio viaggiava dentro Tor Sapienza.

Da qualche minuto i Vigili del Fuoco starebbero domando un incendio nella zona di Tor Sapienza a Roma. Secondo i racconti dei residenti, che sono stati i primi ad allarmare i soccorsi attraverso il numero d’emergenza 112, ad andare a fuoco è stato un autobus legato al trasporto pubblico della Capitale. Sulla vicenda stanno indagando anche le forze dell’ordine intervenute sul posto, per comprendere le esatte dinamiche e le cause del rogo.

L’autobus in fiamme a Roma: la vicenda

Intorno all’ora di pranzo, ad andare in fiamme è stato un autobus della linea TPL. Secondo il racconto dei cittadini, l’incendio si sarebbe sprigionato nel mezzo che attraversava la linea “314”: questa tratta bus attraversa la zona di Rovello e arriva al capolinea di largo Preneste. Ancora si cerca di capire la presenza delle fiamme, in una vicenda che però potrebbe essere legata a un caso di malfunzionamento dello stesso mezzo di trasporto.

Nube di fumo su Tor Sapienza

La vicenda ha attirato da subito l’attenzione dei cittadini, non solo tra quelli presenti nel mezzo al momento dell’incendio. Le persone dai balconi hanno visto alzarsi gradualmente una colonna di fumo nero, che in diversi scatti fotografici è stata ripresa anche in tempo reale sul web. A questo, nella zona di Roma Est si sentiva anche un forte odore di plastica bruciata, che ha reso l’aria irrespirabile in prossimità del mezzo in fiamme.

Mezzo distrutto dall’incendio a Roma

L’autobus TPL è stato sbranato completamente dalle fiamme, andando irrimediabilmente distrutto nel giro di poche decine di minuto. Sul posto, oltre i Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche gli agenti del V Gruppo della Polizia Locale, che hanno chiuso al traffico la strada e messo in sicurezza le persone: al momento non risultano feriti.

Le dinamiche dell’incendio

Le indagini della Polizia Locale di Roma Capitale hanno ricostruito un quadro di come potrebbe essersi propagato l’incendio. Il mezzo TPL avrebbe preso fuoco all’incrocio con via Luigi Alemanni: le fiamme, oltre all’autobus, avrebbero toccato un’automobile in sosta, alcune alberature presenti in quel punto e i tavoli di un bar che erano posizionati sul marciapiede. Per consentire lo spegnimento dell’incendio, è stata chiusa la strada su via Alemanni e viale Filippo De Pisis.

Sul posto è dovuta intervenire un’ambulanza del 118: i paramedici hanno soccorso tre uomini, che nelle vicinanze dell’incendio avevano inalato i fumi tossici ed erano rimasti intossicati. Le persone sono state trasportate in codice giallo tra il Policlinico Umberto I e l’Ospedale Vannini.