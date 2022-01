Roma: in fiamme gli uffici del deposito giudiziario (FOTO)

Sono andati a fuoco questa mattina, per cause ancora tutte da accertare, gli uffici che si trovano all’interno del deposito giudiziario Capitale 3000 s.r.l, in via Ruderi di Casa Calda. E’ successo intorno alle 7, ma prontamente sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di La Rustica 10A e AB10 per domare le fiamme. Una volta entrati all’interno dei locali, i Vigili del Fuoco si sono accertati che non c’era nessuno: fortunatamente, infatti, non risultano feriti.