Roma, in moto senza patente travolge e uccide un 15enne: rinviato a giudizio per omicidio stradale

Un uomo di 21 anni, A.C., è stato rinviato a giudizio con l’accusa di omicidio stradale nei confronti di un quindicenne morto un incidente stradale tra moto e bicicletta su via Alessandrino, nel quartiere Centocelle, a Roma la sera del 20 marzo del 2022.

Cosa è successo a Roma la sera del 20 marzo 2022

L’uomo non avrebbe potuto guidare la moto a bordo della quale ha travolto e ucciso l’adolescente, in quanto non in possesso di una regolare patente di guida. Secondo quanto ricostruito dalla Procura della Repubblica in sede d’indagine, l’uomo non aveva la patente idonea a guidare la Honda Adv 350. Inoltre quando ha investito il 15enne, l’uomo avrebbe viaggiato ad una velocità di 90 chilometri orari, oltre i limiti consentiti lungo quel tratto di strada. Ad aggravare la sua posizione, c’è anche il fatto che guidasse contromano.

Il 15enne è morto due giorno dopo l’incidente

Il 20 marzo 2022 l’uomo era alla guida della sua moto e stava percorrendo via Alessandrino, quando ha travolto il 15enne, facendolo sbalzare dalla sua bicicletta e facendogli sbattere violentemente la testa sull’asfalto. Le condizioni di salute del minorenne sono apparse fin da subito gravissime. E’ stato trasportato con l’ambulanza in codice rosso all’ospedale San Giovanni Addolorata, a Roma, dove è morto due giorno dopo.

I familiari del quindicenne si sono costituiti parte civile nel processo sostenuti dall’avvocato Carmelo Pirrone.