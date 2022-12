Roma, incendio in appartamento fa strage di pappagalli: morti tra le fiamme

Roma. Un incendio improvviso è scoppiato nella giornata di oggi, lunedì 19 dicembre 2022, in città: ad essere stato bersagliato dalle fiamme, un appartamento situato in via Castel di Sangro, nel quadrante orientale della Capitale. Le cause che hanno portato all’innesco dell’incendio e al parziale coinvolgimento dell’appartamento, sono ancora tutte da appurare, mentre i sopralluoghi per la messa in sicurezza sono andati avanti fino a qualche ora fa. Per fortuna, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio. Ad avere la peggio, però, sono stati dei pappagallini, una decina in tutto, morti probabilmente a causa del fumo e delle esalazioni provocate dalla combustione.

Cause incendio Roma, pista criminale o colposa non escluse, avviate indagini

Travati pappagalli morti all’interno dell’appartamento

La chiamata nella centrale operativa dei Vigili del Fuoco è arrivata intorno alle 12.30 della mattinata di oggi, lunedì 19 dicembre 2022, e parlava di una grossa colonna di fumo proveniente da un appartamento situato in Via Castel di Sangro. Immediata è stata la risposta degli operatori, che si sono diretti sul luogo segnalato con due autobotti e un’autoscala per poter domare le fiamme e l’incendio. Una volta sul posto, gli operatori per prima cosa si sono assicurati che nessuno fosse rimasto intrappolato all’interno dell’appartamento, poi hanno iniziato con le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Le fiamme avevano già in pare bruciato l’appartamento, ma l’intervento è stato provvidenziale perché i danni non fossero peggiori. Una volta dentro, però, gli operatori hanno fatto una scoperta amara: una decina di pappagalli morti a causa delle fiamme e del fumo. Il motivo della loro presenza all’interno dell’abitazione è sconosciuta, ma i piccoli volatili, purtroppo, non riusciti a sopravvivere e sono stati rinvenuti già morti. Sul posto anche le autorità per le rispettive competenze.