Roma, incendio nel campo rom di Via Candoni: strada chiusa per ore, traffico in tilt

Nuovo incendio all’interno del campo rom di via Luigi Candoni a Roma: in tilt la viabilità all’interno del quartiere Magliana.

Nuovo incendio all’interno di un campo nomadi di Roma. Dalle prime ore di questa mattina, le fiamme si sono sprigionate dentro l’area di via Luigi Candoni 91. Il fuoco ha spinto verso la strada, in una situazione dove i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine hanno dovuto operare per arginare il rogo e fare in modo che non arrivasse a toccare via della Magliana. Per l’incidente nel campo nomadi sono stati molteplici i disagi legati alla viabilità.

Nuovo incendio al campo rom di Candoni a Roma

Le fiamme si sono sprigionate intorno alle 7:30 di questa mattina, con la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco che si sono precipitati nel campo nomadi di via Luigi Candoni 91. Sono stati i vigili urbani a sollecitare l’intervento dei pompieri nel sito in fiamme, accorgendosi come l’incendio si stesse propagando lungo tutta la strada dove sorge l’accampamento e rischiava di raggiungere le aree limitrofi a via della Magliana.

Le operazioni di soccorso alla Magliana

I Vigili del Fuoco hanno subito chiuso via Luigi Candoni al traffico, per permettere gli interventi con la finalità di estinguere le fiamme all’interno del campo nomadi. Interventi che proseguono anche a distanza di ore, con il rogo che ancora non era estinto intorno alle 14:10. Con il miglioramento della situazione, la circolazione dei veicoli è stata riaperta solamente ai mezzi pubblici: su via Candoni è presente anche l’autorimessa dell’ATAC.

La circolazione riaperta per i bus diretti all’autorimessa ATAC di Roma

Dopo diverse ore di chiusura, intorno alle 14:10 i mezzi ATAC sono potuti rientrare nell’autorimessa ATAC di via Candoni: sulla strada, per le operazioni di soccorso, devono rispettare il senso unico alternato.