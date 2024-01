Roma, incidente “carambola” in via dei Prati Fiscali: auto finisce ribaltata

Un’auto si è ribaltata in via di Prati Fiscali stanotte poco prima della mezzanotte. Intorno a quell’ora le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale, appartenenti al III Gruppo Nomentano, sono intervenute per un incidente in via dei Prati Fiscali, all’altezza del civico 247. In quell’area si è ribaltata una Fiat 500 a seguito dell’urto con una Volvo. Nell’impatto sarebbe coinvolto anche un terzo veicolo, in sosta, un’Audi. La conducente della 500 è stata trasportata per accertamenti all’ospedale Policlinico Umberto I in codice giallo.