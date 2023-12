Incidente mortale sul Gra: maxi scontro, un morto e sei feriti. Interviene l’elisoccorso

Incidente stradale questa mattina (lunedì 18 dicembre 2023) sul Grande Raccordo Anulare, che ha coinvolto 6 veicoli (un mezzo pesante, 3 furgoni e 2 autovetture): una persona è deceduta e sei sono rimaste ferite. Traffico bloccato lungo la carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare, all’altezza del km 62,900, tra le uscite Pisana e Magliana.

Scontro mortale sul Gra: coinvolti 6 veicoli

Nell’incidente – le cui cause sono ancora in corso di accertamento – sono rimasti coinvolti 6 veicoli (un mezzo pesante, tre furgoni e due autovetture) una persona è deceduta e sei persone sono rimaste ferite.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco, il 118 e le Forze dell’Ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione dell’evento e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Al momento si registrano quattro chilometri di coda in carreggiata esterna.

La squadra 8/A dei vigili del fuoco è intervenuta sul posto. Sono state estratte due persone, mentre una terza (un uomo) è deceduta nell’impatto. Si è reso necessario anche l’intervento di un elisoccorso.

Intorno alle ore 13.30 è stata ripristinata la circolazione lungo la carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare.

Il precedente. Grave incidente a Roma, chiusa temporaneamente la via Salaria: ferite almeno 5 persone

Un incidente ha causato la temporanea chiusura della SS4 “Via Salaria” a Roma, nel tratto compreso tra il km 18,000 e il km 19,000. L’evento ha coinvolto diverse persone, con cinque feriti soccorsi immediatamente dal personale sanitario presente sul luogo. E’ successo ieri, domenica 17 dicembre 2023.

L’incidente ha richiesto l’intervento delle squadre Anas e delle Forze dell’Ordine, le quali si sono affrettate a raggiungere la scena per gestire la situazione e garantire la sicurezza stradale.

I cinque feriti sono stati trasportati in ospedale con diverse ferite, ma non si registrano gravi conseguenze. I loro nomi e le loro condizioni non sono state rese pubbliche. Le autorità non hanno ancora stabilito le cause dell’incidente.