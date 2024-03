Roma, incidente mortale sulla via Flaminia: perde la vita centauro 19enne

Nella notte incidente mortale sulla via Flaminia a Roma: nella zona di Tor di Quinto per la vita un centauro 19enne.

Incidente mortale quest’oggi a Roma, dove un’autovettura e una motocicletta sono venuti in collisione. L’impatto è stato violentissimo nel quadrante nord della Città Eterna, con il motociclista che è morto sul colpo subito dopo lo scontro tra i due veicoli. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale: costatato il decesso del centauro, sta cercando di ricostruire le esatte dinamiche legate alla collisione tra i due veicoli.

Incidente mortale sulla via Flaminia a Roma: morto il motociclista

L’episodio è avvenuto in piena notte, quando alle 4 del mattino i due veicoli sono andati in collisione nella zona di Tor di Quinto. L’incidente mortale si è svolto al sottopasso Euclide, che collega la via Flaminia al quartiere di Roma Nord. Il motociclista, prima di morire, stava in sella a uno scooter Kymco Agility di modello 125. Lo scooter era portato in quel momento da un ragazzo di 19 anni, morto sul colpo dopo l’impatto.

L’intervento della Polizia Locale a Tor di Quinto

Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, allertati dagli altri automobilisti che avevano assistito al tremendo impatto, sono subito intervenuti sul posto dell’incidente. Dopo aver facilitato l’ingresso dell’ambulanza sulla strada della collisione, hanno chiuso il tratto al traffico per i riscontri del caso. Da questa notte, gli agenti stanno raccogliendo prove e indizi che possano aiutarli a ricostruire le esatte dinamiche di questo tragico episodio.

L’identità del ragazzo non è stata ancora rivelata, in attesa che la notizia in giornata venga diramata in primis alla famiglia. Sul posto si cercano ulteriori testimoni, che possano raccontare come si è svolta esattamente la dinamica di questo tremendo incidente stradale. Il 19enne, purtroppo, rientra nella lista dell’ennesima vittima della strada romana. Un dato inquietante sulle strade capitoline, in una situazione che sembra essersi addirittura aggravata con l’inizio di questo 2024 e in un incidente avvenuto all’interno di una strada già famosa per episodi analoghi.